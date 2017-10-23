Источник: Поветкин 15 декабря оспорит право на титульный бой с Паркером

Александр Поветкин 15 декабря в Екатеринбурге оспорит право выйти на ринг с чемпионом мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозефом Паркером, сообщает RingPolska.



В декабре Поветкин должен вернуться на ринг после пяти месяцев перерыва, соперником российского супертяжа предположительно будет румынский боксёр Кристиан Хаммер. По информации источника, промоутер Поветкина пытался заполучить титульный бой, однако представители Паркера потребовали гонорар в $ 4 млн, что превзошло ожидания компании «Мир бокса».