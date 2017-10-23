Серроне выбыл на 6 месяцев

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе, выступающий ныне в полусредней весовой категории, Дональд Серроне выбыл на шесть месяцев, сообщает MMAFighting. Серроне уступил в первом раунде нокаутом Даррену Тиллу в главном событии UFC Fight Night 118.



Серроне пропустит минимум 180 дней, однако у бойца есть возможность вернуться на ринг раньше, если он обратится за медицинской помощью к челюстно-лицевому хирургу. Минимальное время, которое Серроне должен будет пропустить в этом случае, составит 45 дней.



Помимо Серроне, по 6 месяцев пропустят ещё четыре бойца — Ян Блахович, Дэвин Кларк, Дэмьен Стасяк и Сэм Алви.