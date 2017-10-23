А. Емельяненко: дрался с «Крокопом», чтобы помочь Фёдору

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал про свой самый сложный бой в карьере.



«Кто-то говорит, что самый тяжёлый бой был с «Крокопом». Я вообще с ним не должен был драться. Это было начало моей карьеры, не было ни опыта, ничего вообще. Организаторы «Прайда» хотели Мирко вывести под Федю. Начали запугивать, что если он с ним не подерётся, то заберут пояс.



Ну, собственно, я предложил Феде: «Давай я с ним подерусь, ты за это время сможешь подготовиться». Я прекрасно понимал, что иду на забой, мне нечего ловить против «Крокопа», я не готов был драться с ним ни технически, ни физически. Я знал, что получу ногой в голову, так и произошло. Но нужно было выиграть время и помочь Феде. Так я и сделал.



То, что я вам сейчас говорю, не было нигде раньше опубликовано. Федя не поблагодарил меня за то, что я тогда его реально выручил. По барабану, что родной брат «отгрёб» от профессионала, ничего страшного», — цитирует Емельяненко «Советский спорт».