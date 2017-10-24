Тилл: моя главная цель — стать чемпионом UFC

Даррен Тилл, победивший Дональда Серроне в главном бою UFC Fight Night 118 рассказал о своих планах на будущее. Тилл победил «Ковбоя» нокаутом в первом раунде поединка.



«Моя главная цель — стать чемпионом UFC. Других идей и не должно быть у бойцов. Теперь, после победы над Серроне, в меня должны поверить все, и мне предстоит сразиться с кем-нибудь из пятёрки лучших в рейтинге. Осталось выиграть бой и открыть себе дорогу к титульному поединку. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Тилла MMAFighting.