Валера: после того как преподам урок Баррере, хочу заполучить Ковалёва

Феликс Валера (15-1, 13 КО) надеется, что победа в бою с Салливаном Баррерой (20-1, 14 КО) поможет ему заполучить поединок с Сергеем Ковалёвым. Бой Баррера — Валера состоится 25 ноября в США и будет проходить в андеркарде поединка Ковалёва с Вячеславом Шабранским.



«Я встречался с бойцами получше Барреры. Я подготовлен к большому бою. Уверен, что он откроет передо мной многие двери. После этого я хочу сразиться с Ковалёвым.



Я знаю, что буду драться с хорошим боксёром. На сегодняшний день он является одним из лучших полутяжей в США, но я удивлю его, без сомнений. Он выйдет на ринг, чтобы показать всё, на что способен. Но я тоже боксёр, и я преподам ему урок», — цитирует Валеру BoxingScene.