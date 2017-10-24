Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Даглас: в бою с Головкиным Альварес сделал недостаточно для победы

24 октября 2017, вторник. 10:47 Бокс/ММА

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Бастер Даглас считает, что Сауль Альварес способен победить чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадия Головкина. Даглас считает, что мексиканец сделал недостаточно в первом бою для победы, и надеется, что в реванше ситуация изменится.

«Когда ты бросаешь вызов чемпиону, то должен победить его. У Альвареса всё было хорошо, и я не удивлён, что он сделал, из-за наличия у него тех навыков, которые он имеет. Но необходимо победить чемпиона, нельзя всё пускать на самотёк.

Я думаю, что из-за этого всё и завершилось ничьей. Вот почему его секунданты кричали на него из-за ринга… Они знали, что он должен идти за победой. Когда ты борешься за чемпионство, то должен завершить свою работу», — цитирует Дагласа BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Геннадий Головкин Сауль Альварес
Новости. Бокс/ММА
24 октября 2017, вторник
11:40 Иван Бухингер проведёт защиту титула чемпиона М-1 в бою с Хамзатом Далгиевым
10:47 Даглас: в бою с Головкиным Альварес сделал недостаточно для победы
10:07 Валера: после того как преподам урок Баррере, хочу заполучить Ковалёва
09:24 Хан: у меня есть то, с чем Мейвезер никогда не сталкивался, — скорость
00:39 Василевский: судейское решение в бою Шлеменко и Мусаси — правильное
00:17 Тилл: моя главная цель — стать чемпионом UFC
23 октября 2017, понедельник
22:48 А. Емельяненко: дрался с «Крокопом», чтобы помочь Фёдору
21:12 Серроне выбыл на 6 месяцев
20:47 А. Емельяненко: большинство американцев — русофобы
19:50 Источник: Поветкин 15 декабря оспорит право на титульный бой с Паркером
18:16 Стиверн: Уайлдер не хочет реванша, поскольку боится меня
17:17 Промоутер Хорна: Турман сам никому не интересен
17:01 Санчес: надеюсь, Альварес не будет довольствоваться объедками после Головкина
15:37 Лучиан Буте думает о завершении карьеры
13:23 Хелениус: я обязательно нокаутирую Уайта
12:53 Реванш Пакьяо с Хорном возможен только в Брисбене
11:56 Тренер Влодарчика: пик формы Влодарчика уже прошёл, он уже не тот, что прежде
11:30 Стивенсон может сразиться с Альваресом 26 или 27 января
10:52 Бивол: Гассиев поймал Влодарчика совершенным ударом
10:12 Стиверн: я гарантирую, что в реванше выиграю у Уайлдера
09:17 Финкельштейн: как можно было отдать Мусаси победу над Шлеменко, я не понимаю
00:43 Абдуллаев встретится с Гонсалесом 15 декабря
22 октября 2017, воскресенье
22:41 Дортикос: в бою со мной Гассиев ощутит силу настоящего мужика
21:48 Тренер Гассиева: Дортикос ответит за свои слова на ринге
20:11 Емельяненко: Юношеские соревнования важны для становления школы ММА
19:00 Макгрегора обвинили в гомофобском высказывании
17:58 Питер Фьюри: Тайсону необходимо сбросить вес для поединка с Джошуа
16:40 Джошуа после отказа Пулева от боя хотел встречи с Уайтом
16:00 Мурата досрочно победил Н'Жикама, завоевав титул в среднем весе
14:33 Влодарчик: хотел затянуть Гассиева в поздние раунды
13:11 Кудряшов: Гассиев без проблем сможет победить Дортикоса
12:50 Тим Цзю завоевал региональный титул WBC
11:57 После турнира WBSS Гассиев планирует перейти в супертяжёлый вес
11:02 Мачадо победил Корралеса и завоевал титул WBA во втором полулёгком весе
10:52 Тилл получил бонус $ 50 тыс. от UFC
10:29 Гассиев и Дортикос провели первую дуэль взглядов
09:55 Барнетт в объединительном бою победил Жакиянова
09:42 Тренер Гассиева: 1,5 года назад я говорил, что Мурат будет следующим Головкиным
08:48 Бой Гассиева и Дортикоса может пройти в США или России в январе
06:43 Гассиев: у меня появился шанс, и я его использовал
06:31 Гассиев нокаутировал Влодарчика и вышел в полуфинал World Boxing Super Series
00:16 Тилл нокаутировал Серроне на турнире UFC Fight Night 118
21 октября 2017, суббота
22:44 Лобов: мне нужно серьёзно подумать о будущем
22:41 UFC Fight Night 118: Эмеев победил Алви, Лобов проиграл Фили
21:58 M-1 Global представила вторую часть фильма «М-1. 20 лет в деле»
Все новости RSS
Партнерский контент