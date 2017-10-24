Сотрудник Rambler&Co одержал победу в поединке на «Вечере нокаутов»

21 октября два молодых проспекта из команды KOTMMA TEAM провели свои профессиональные поединки на турнире «Вечер нокаутов» в городе Курске.



Оба поединка спортсмены завершили досрочно уже в первом раунде, чем и порадовали зрителей онлайн-трансляции и пришедших гостей на турнир «Вечер нокаутов» и тем самым оправдали название турнира.



Легковес Александр Данилов досрочно одолел своего оппонента Артура Галиулина из Липецка удушающим приёмом в первом раунде, тем самым не оставив шансов на победу.



Сотрудник группы компаний Rambler&Co, куда входит портал «Чемпионат», 22-летний Евгений «Небоскреб» Полевов, выступающий в категории до 84 кг, одержал досрочную победу над Иваном Березиным техническим нокаутом на третьей минуте первого раунда.



Спортсмены проходили подготовку в новом клубе LOMOV Gym под руководством легендарного тренера по смешанным единоборствам Александра Кота.

Евгений Полевов победил на турнире «Вечере нокаутов»