Чемпион мира по ММА Анатолий Малыхин проведёт бой с иранцем Реза Тораби

Чемпион мира по ММА, «первый номер» национальной сборной Анатолий Малыхин получил в соперники иранского бойца Реза Тораби. Профессиональный дебют российского тяжеловеса станет одним из главных событий первого турнира организации Golden Team Championship – GTC 01.



В текущем году Малыхин положил в свою копилку золото чемпионата России по ММА. В финале он с явным преимуществом взял верх над бывшим чемпионом лиги ACB Салимгереем Расуловым. В октябре этого года Анатолий завоевал титул чемпиона мира по ММА в Астане.



29-летний уроженец Кемерово в настоящее время живет в Московской области, где тренируется в клубе Golden Team под руководством старшего тренера молодёжной сборной России по ММА Владимира Осии. Малыхина называют одним из перспективных российских бойцов ММА в тяжёлой весовой категории.