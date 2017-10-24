Ковалёв определился со своим новым тренером

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO Сергей Ковалёв определился с новым тренером. К поединку с украинцем Вячеславом Шабранским, запланированному на 25 ноября в Нью-Йорке (США), россиянин готовится под руководством Аброра Турсунпулатова.



«Первый этап подготовки (ОФП), который я провёл в Биг Бере под руководством Седова Александра Михалыча, успешно завершён. А сегодня начался второй этап подготовки (боксёрский лагерь) под руководством тренера по боксу Аброра Турсунпулатова. Есть общее понимание, к чему и как готовиться. А это главное. Надеюсь, наша совместная работа принесёт новый успех в моей карьере боксёра», — написал Ковалёв в «Инстаграме».

Фото доступно в официальном «инстаграме» боксёра.