Тренер Гассиева: Дортикос может ударить, но это умеет делать и Мурат

Абель Санчес, тренер чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева, поделился ожиданиями от поединка своего подопечного с чемпионом по версии WBA Юниером Дортикосом. Эта встреча предположительно состоится в январе 2018 года в рамках полуфинала турнира Всемирной боксёрской суперсерии.

«Я думаю, Дортикос должен быть уверен в себе. Оба парня должны быть уверенными перед этой встречей. У Мурата 25 боёв и 25 побед, так что я не вижу ничего такого в Юниере, что может стать проблемой. Да, он может ударить, но это может сделать и Гассиев.

Это будет классный бой. Дортикос показал, что он отличный панчер. Я думаю, что в этом поединке встретятся лучшие панчеры турнира. Очевидно, что подготовка к этому бою будет отличаться от той, которую мы прошли перед встречей с Влодарчиком. Как бы то ни было, мы с нетерпением ждём поединка. Лучшие должны драться с лучшими, и это именно то, что даёт нам этот турнир", — приводит слова Санчеса BoxingScene.