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Берчельт получил травму и не сможет провести бой с Салидо в декабре

24 октября 2017, вторник. 18:20 Бокс/ММА

Чемпион мира по версии WBC во втором полулёгком весе Мигель Берчельт должен был провести защиту титула 9 декабря, встретившись с экс-чемпионом Орландо Салидо. Тем не менее, вероятно, эта встреча не состоится. Причиной тому послужила травма правой руки, полученная Берчельтом, сообщает BoxingScene.

Команда Салидо не намерена отказываться от проведения поединка в назначенный срок. Менеджеры мексиканца работают над организацией ещё одного поединка Орландо с экс-чемпионом Франсиско Варгасом. Ранее эти бойцы встречались в 2016 году. В поединке была зафиксирована ничья, а сама встреча была признана одной из лучших в том году.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Новости. Бокс/ММА
24 октября 2017, вторник
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