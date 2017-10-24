На Филиппинах скончался 20-летний боксёр

Филиппинский боксер Джеффри Кларо скончался через 4 дня после полученной на тренировке травмы. Спортсмен упал во время спарринга, после чего был доставлен в больницу. Кларо потребовался нейрохирург, в связи с чем он был переведён в частную клинику. Там он впал в кому. 22 октября спортсмен скончался так и не придя в сознание, сообщает Rappler.

Отмечается, следующий поединок боксёра был запланирован на 19 ноября, и томография перед боем не показала никаких патологий в головном мозге спортсмена. Однако после смерти у него было выявлено два повреждения головного мозга.

Кларо было всего 20 лет. На профессиональном ринге он провёл 5 поединков, одержав в них победу 1 раз.