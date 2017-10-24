Экс-чемпион мира Александер вернётся в ринг 21 ноября

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Девон Александер (26-4, 14 КО) вернётся на ринг 21 ноября. Американец проведёт 10-раундовый поединок с Уолтером Кастильо (26-4-1, 19 КО), сообщает Boxing247.

Ожидалось, что встреча пройдёт 3 октября, однако позже дата возвращения Александера была пересмотрена. Поединок пройдёт во Флориде и станет соглавным событием вечера.

Александер не появлялся в ринге с октября 2015 года, когда потерпел поражение от Аарона Мартинеса. Та неудача стала для него второй подряд. В четырёх предыдущих поединках он проиграл трижды. Отметим, что за годы карьеры Александер боксировал с такими соперниками, как Амир Хан, Шон Портер, Тимоти Брэдли, Лукас Маттисе и Маркос Майдана.