Алексей Егоров проведёт свой следующий бой против Андрея Князева

В своём четвёртом поединке на профессиональном ринге 27 декабря в Москве во Дворце спорта «Лужники» 26-летний российский боксёр первого тяжёлого веса Алексей Егоров (3-0, 2 КО) померится силами с опытным Андреем Князевым (16-5, 9 КО), сообщается на сайте компании «Мир бокса», которая выступит организатором грядущего турнира.



Егоров начал свою карьеру в декабре прошлого года и пока не знает поражений, 31-летний Андрей Князев в 2015 году дрался с будущим чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком, а в мае этого года он взял реванш у Юрия Быховцева в рамках супертяжёлого веса за поражение 2013 года.