Брук: ещё не определился, в каком весе продолжу драться

Бывший чемпион мира во втором полусреднем весе по версии IBF Келл Брук пока не определился с тем, в какой весовой категории продолжит свою карьеру. Вернуться на ринг британец намерен уже в следующем году.



«У меня был очень долгий отпуск. Я знаю, что мне придётся поднапрячься, чтобы вернуться, но я всё ещё хочу быть чемпионом.



Я не на 100% определился с весом. Хорошо известно, насколько тяжело мне сделать второй полусредний вес. Но если там будет подходящий бой (то это возможно)», — цитирует Брука BoxingScene.