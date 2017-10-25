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Рей Варгас может провести защиту титула WBC в бою с Оскаром Негрете

25 октября 2017, среда. 16:19 Бокс/ММА

Чемпион мира во втором легчайшем весе по версии WBC Рей Варгас (30-0-0, 22 КО) может провести защиту своего титула в бою с Оскаром Негрете (17-0, 7 KO).

«Мы получили соответствующее предложение, теперь ждём подтверждения. Мы бы без проблем санкционировали этот бой», — заявил президент WBC Маурисио Сулейман, слова которого приводит BoxingScene.

Варгас должен провести защиту своего титула 2 декабря в Нью-Йорке. В андеркарде поединка между Мигелем Котто и Садамом Али. Однако на данный момент его соперник официально не объявлен.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Новости. Бокс/ММА
25 октября 2017, среда
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