Рей Варгас может провести защиту титула WBC в бою с Оскаром Негрете

Чемпион мира во втором легчайшем весе по версии WBC Рей Варгас (30-0-0, 22 КО) может провести защиту своего титула в бою с Оскаром Негрете (17-0, 7 KO).



«Мы получили соответствующее предложение, теперь ждём подтверждения. Мы бы без проблем санкционировали этот бой», — заявил президент WBC Маурисио Сулейман, слова которого приводит BoxingScene.



Варгас должен провести защиту своего титула 2 декабря в Нью-Йорке. В андеркарде поединка между Мигелем Котто и Садамом Али. Однако на данный момент его соперник официально не объявлен.