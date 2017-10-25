Шлеменко призвал Мусаси к повторному поединку

Бывший чемпион Belltaor россиянин Александр Шлеменко, уступивший 20 октября на турнире Bellator 185 экс-бойцу UFC Гегарду Мусаси, призвал последнего к повторному поединку. Сделал он это посредством своей официальной странице в «Инстаграме».

«Всем привет! Наш бой на Bellator 185 вызвал огромную волну споров и различных оскорблений в Интернете при выяснении, кто же был из нас сильнее — я или Мусаси. Предлагаю Гегарду прекратить эти споры и пустые разговоры и решить всё в реванше, как можно быстрее. Обращаюсь к руководству Bellator, устройте этот бой снова», — написал Шлеменко.

Отметим, что решение судей в поединке россиянина с Мусаси вызвало многочисленные споры и было воспринято как противоречивое.

Соответствующий пост Александра Шлеменко можно посмотреть на его странице в "Инстаграме".