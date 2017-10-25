Шабранский: бой с Ковалёвым значит для меня абсолютно всё

25 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится поединок между бывшим чемпионом мира в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым и Вячеславом Шабранским. Незадолго до встречи последний рассказал о подготовке к ней, а также поделился мыслями относительно соперника.

«У меня всё хорошо, подготовка идёт. Эта встреча — возможность для меня заявить о себе. Постараюсь показать максимум для победы. Я готов как физически, так и психологически к бою с Ковалёвым.

Он по-прежнему один из лучших бойцов. Я в восторге от возможности сразиться с ним. Мой тренер готовит меня специально к этому бою, но я не стану выдавать секретов подготовки. Победа в этом противостоянии значит для меня всё. Титульный бой? Давайте сперва сделаем этот шаг. Пока же хочу поблагодарить всех за поддержку и за веру в меня», — сказал Шабранский в интервью для канала Red Glove News в YouTube.