Джошуа: бой с Уайлдером может стать даже грандиознее, чем встреча с Кличко

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа надеется в 2018 году получить поединок с чемпионом по версии WBC Деонтеем Уайлдером. По словам британца, это противостояние может стать даже более значимым, чем бой с Владимиром Кличко.

«Что мне останется делать в 2018 году, если у меня не будет обязательных защит титулов? Я буду свободным агентом, так что, если условия сделки будут подходящие, думаю, мы можем устроить что-то большое. Это будет похоже на бой с Кличко. Это должно стать даже более грандиозным событием», — приводит слова Джошуа Boxingnews24.

Ближайший бой Джошуа проведёт 28 октября, когда встретится с Карлосом Такамом.