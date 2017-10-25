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Джошуа: бой с Уайлдером может стать даже грандиознее, чем встреча с Кличко

25 октября 2017, среда. 20:23 Бокс/ММА

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа надеется в 2018 году получить поединок с чемпионом по версии WBC Деонтеем Уайлдером. По словам британца, это противостояние может стать даже более значимым, чем бой с Владимиром Кличко.

«Что мне останется делать в 2018 году, если у меня не будет обязательных защит титулов? Я буду свободным агентом, так что, если условия сделки будут подходящие, думаю, мы можем устроить что-то большое. Это будет похоже на бой с Кличко. Это должно стать даже более грандиозным событием», — приводит слова Джошуа Boxingnews24.

Ближайший бой Джошуа проведёт 28 октября, когда встретится с Карлосом Такамом.

Источник: boxingnews24 Сообщить об ошибке
Теги
Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа
Новости. Бокс/ММА
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