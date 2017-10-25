Бремер: турнир WBSS — мой последний шанс в карьере добиться чего-то значимого

27 октября в немецком городе Шверин пройдёт четвертьфинальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии во втором среднем весе. В нём встретятся экс-чемпион Юрген Бремер и Роб Брант.

В преддверии поединка первый уверяет, что готов к победе и не собирается недооценивать молодого соперника.

«Я чувствую себя хорошо и я очень мотивирован. Я не собираюсь недооценивать Бранта но я в этом турнире, чтобы побеждать. Мне уже 39 лет и это мой последний шанс добиться чего-то значимого. Я постараюсь воспользоваться этой возможностью, так что я не могу дождаться дня боя», — приводит слова Бремера BoxingScene.