Тренер Ковалёва: согласился на работу при условии, что Сергей будет слушать меня

Не так давно стало известно, что новым тренером бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва станет Аброр Турсунпулатов. Сам специалист рассказал о том, как началось его сотрудничество с россиянином.

«Я знаю Ковалёва уже давно. Год назад, после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, я приехал в Америку со своим учеником, который тоже является профессиональным боксером. Здесь мы и познакомились с Сергеем поближе. Начать сотрудничество он предложил относительно недавно, и, поскольку мы фактически являемся одной командой, я не мог ему отказать. Ковалёв мне нравится как человек, у нас отличное взаимопонимание. Надеюсь, мы сработаемся.

Когда он предложил мне стать его тренером, я сразу ему сказал: «Серёга, я буду с тобой работать, если ты будешь меня слушаться». Деньги и все остальное были для меня на втором плане. Знаю, что другие тренеры в первую очередь будут разговаривать о своей зарплате, но у нас всё по-другому. Если Ковалев будет меня слушать и работать по моей программе, я буду с ним сотрудничать.

Где надо – я строгий, если необходимо – могу и другом стать. Первые впечатления о нашей работе у меня положительные. Сергей старается, у него есть мотивация", — приводит слова специалиста Газета.ru.

На данном этапе специалист готовит Ковалёва к поединку с Вячеславом Шабранским, который запланирован на 25 ноября.