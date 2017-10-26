Тренер Ковалёва: Сергей во втором бою с Уордом не выдержал давления

Новый тренер бывшего чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва Аброр Турсунпулатов рассказал о подготовке подопечного к бою с Вячеславом Шабранским, а также поделился мнением относительно противостояния россиянина с Андре Уордом.

«Мы обсуждали с Сергеем проблему того, что до боя с Шабранским осталось мало времени. Мы начали подготовку чуть позже, потому что у Ковалёва были сборы в горах. За оставшийся месяц я не обещаю изменить многого, но уже к следующему бою я смогу внести конкретные корректировки в работу Сергея. Программа подготовки есть: в основном мы будем заниматься тактическими и техническими деталями. Также не обделим вниманием и психологию. Если Ковалёв будет правильно психологически готов, в бою всё будет нормально.



Поединки с Уордом? Первый бой Сергей выиграл, на мой взгляд. А второй поединок он проиграл, в первую очередь из-за давления – не смог его выдержать.



Я ему так и сказал. В том бою он знал, что, даже если он выиграет, ему победу не дадут, потому что Уорд американец и судьи на его стороне. Сергею было необходимо побеждать досрочно, он к этому и готовился, но не получилось. Когда во время боя соперник ударил его ниже пояса, но судья никак не отреагировал, Ковалёв это заметил, начал нервничать и за два следующих раунда потерял очень много сил. Пришлось бой остановить.



Как бы то ни было, он может снова стать чемпионом. Если мы сейчас хорошо пройдём Шабранского, то будем драться за титул по версии WBO, то есть какой-то свой пояс Сергей уже сможет вернуть», — приводит слова Турсунпулатова «Газета.ru».