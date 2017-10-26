Биспинг обвиняется в нападении на человека

Чемпион UFC Майкл Биспинг, которому 4 ноября предстоит выступить на турнире UFC 217 в бою с Жоржем Сен-Пьером, попал в неприятную ситуацию. На британца подан иск в связи с нападением на человека. Истец, 19-летний Антонио Георгокопулос, утверждает, что боец UFC применил к нему силу в июле 2017 года. В одном из спортзалов Анахайма пострадавший взял инвентарь, с которым работал Биспинг.

Британца разгневало такое поведение Георгокопулоса. В результате он назвал того «идиотом» и «панком», после чего схватил его за горло и спросил: «Ты что, не знаешь, кто я такой?». Биспинга успокоили другие посетители зала, после чего он всё равно пытался выйти с Георгокопулосом на улицу.

Как бы то ни было, после этого пострадавший написал заявление, в котором говорится о нападении и нанесении оскорблений, приведших к стрессу, сообщает MMAJunkie.