Паркер больше не выступит в этом году

Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер с большой долей вероятности не выступит в этом году. Об этом сообщил промоутер новозеландца Дэвид Хиггинс.

«Велика вероятность, что Паркер не будет боксировать в декабре. Первоначально мы планировали это сделать, но мы приняли командное решение начать всё снова в следующем году. У нас рискованный бизнес, и когда у тебя уже есть титул чемпиона, то рисковать лишний раз не хочется. Разве что тебе предложат за это достойные деньги.

Мы оценили несколько вариантов, и они были неплохи, но нам предлагали мало денег, это не стоило того, чтобы рисковать титулом. Мы приняли решение рассматривать другие варианты в следующем году. Джозеф может подраться в этом году, если это будет хорошая возможность, но в целом он хочет небольшого перерыва", — приводит слова Хиггинса BoxingScene.

Ранее предполагалось, что в декабре Паркер может встретиться с японцем Киотаро Фуджимото или экс-чемпионом мира Лукасом Брауном. Всего же в этом году он провёл два поединка, одержав победы по очкам над Разваном Кожану и Хьюи Фьюри.