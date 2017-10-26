Нурмагомедов: скоро будут новости по бою

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов посредством своей страницы в «Инстаграме» рассказал, что вскоре его болельщики могут ожидать новостей по бою.

«Тренировки всегда и везде. Скоро будут новости по бою», — написал Нурмагомедов, добавив к записи хэштег «Узбекистан».

Отметим, ранее сообщалось, что россиянин может провести поединок с бразильцем Эдсоном Барбозой. До этой информации Нурмагомедов рассчитывал получить встречу 30 декабря с Конором Макгрегором или Тони Фергюсоном. В последний раз Хабиб появлялся в клетке в ноябре 2016 года.

Соответствующий пост можно посмотреть на странице Нурмагомедова в "Инстаграме".