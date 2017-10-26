Уайлдер: у Джошуа недостаточно уверенности для боя со мной

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер убеждён, что чемпион по версиям WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа не хочет с ним встречи из-за недостатка уверенности в своих силах.

«Когда я слышу всё это об уверенности в себе, о том, как человек себя чувствует в статусе чемпиона, я расцениваю это как показатель слабости и недостаток уверенности. Он говорит о нашем бое „рано или поздно“ и говорит, что он находится в боксе меньше, чем я. Это признак слабой психологии. Если ты чемпион, то ты должен быть готов всегда. Вот что значит быть чемпионом. Если же ты не готов к такому, то в таком случае лучше оставить пояса вакантными», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.