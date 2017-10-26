100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Уайлдер: у Джошуа недостаточно уверенности для боя со мной

26 октября 2017, четверг. 15:49 Бокс/ММА

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер убеждён, что чемпион по версиям WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа не хочет с ним встречи из-за недостатка уверенности в своих силах.

«Когда я слышу всё это об уверенности в себе, о том, как человек себя чувствует в статусе чемпиона, я расцениваю это как показатель слабости и недостаток уверенности. Он говорит о нашем бое „рано или поздно“ и говорит, что он находится в боксе меньше, чем я. Это признак слабой психологии. Если ты чемпион, то ты должен быть готов всегда. Вот что значит быть чемпионом. Если же ты не готов к такому, то в таком случае лучше оставить пояса вакантными», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа
Новости. Бокс/ММА
26 октября 2017, четверг
16:28 Токов получил травму и не выступит на турнире Bellator 188
15:49 Уайлдер: у Джошуа недостаточно уверенности для боя со мной
14:58 Нурмагомедов: скоро будут новости по бою
13:56 Ортис не планирует завершать карьеру
12:47 Паркер больше не выступит в этом году
11:53 Биспинг обвиняется в нападении на человека
11:39 Тринидад предложил Де ла Хойе реванш ради благотоворительности
10:11 Тренер Ковалёва: Сергей во втором бою с Уордом не выдержал давления
09:23 Такам: у меня будет шанс нокаутировать Джошуа
00:42 Тренер Ковалёва: согласился на работу при условии, что Сергей будет слушать меня
25 октября 2017, среда
23:58 Бремер: турнир WBSS — мой последний шанс в карьере добиться чего-то значимого
22:52 Дигейл и Селби проведут титульные бои в декабре
21:35 Хирн: в 2018 году планируем для Джошуа объединительные бои
20:23 Джошуа: бой с Уайлдером может стать даже грандиознее, чем встреча с Кличко
20:09 Шабранский: бой с Ковалёвым значит для меня абсолютно всё
19:21 Шлеменко призвал Мусаси к повторному поединку
18:35 А. Емельяненко 16 декабря в Грозном проведёт бой против американца Цвикера
18:33 Стиверн: всегда знал, что боя между Уайлдером и Ортисом не будет
17:30 Рамирес проведёт следующий бой 3 февраля
16:19 Рей Варгас может провести защиту титула WBC в бою с Оскаром Негрете
15:25 Штырков: когда выступал в тяжёлом весе, ел всё, что не приколочено
14:48 Брук: ещё не определился, в каком весе продолжу драться
13:40 Боксёр Дашаев и тренер Вашаев дисквалифицированы на четыре года за допинг
12:53 Набиев дебютирует в GLORY на турнире во Франции
12:36 Алексей Егоров проведёт свой следующий бой против Андрея Князева
11:47 Уайлдер: если в реванше проиграю Стиверну, уйду из бокса
11:00 Холмс: Джошуа побил бы даже топового Майка Тайсона
10:17 Беристейн выдвинул ультиматум Чавесу-младшему
09:20 Луис Консепсьон нокаутировал Луиса Каррильо
00:40 Беленький: Дортикос сильнее Влодарчика и поставит перед Гассиевым другие задачи
24 октября 2017, вторник
23:55 Экс-чемпион мира Александер вернётся в ринг 21 ноября
22:59 На Филиппинах скончался 20-летний боксёр
21:21 Василевский: Мусаси мог победить и в пятираундовом бою
20:38 Арум хочет организовать бой Мураты с Головкиным
19:55 Уайлдер готов драться с Уайтом не меньше чем за $ 7 млн
18:20 Берчельт получил травму и не сможет провести бой с Салидо в декабре
17:20 Тренер Гассиева: Дортикос может ударить, но это умеет делать и Мурат
17:07 Бивол: Броадхёрст — техничный боксёр, хорошо обученный
16:07 Ковалёв определился со своим новым тренером
15:40 Чемпион мира по ММА Анатолий Малыхин проведёт бой с иранцем Реза Тораби
14:02 Сотрудник Rambler&Co одержал победу в поединке на «Вечере нокаутов»
13:07 Шлеменко: я никогда не был подлым бойцом и не стал бы бить Гегарда по травме
11:55 Евгений Смирнов сразится с Джоном Гемино в андеркарде боя Трояновский — Портильо
11:40 Иван Бухингер проведёт защиту титула чемпиона М-1 в бою с Хамзатом Далгиевым
10:47 Даглас: в бою с Головкиным Альварес сделал недостаточно для победы
Все новости RSS
Партнерский контент