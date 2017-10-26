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Токов получил травму и не выступит на турнире Bellator 188

26 октября 2017, четверг. 16:28 Бокс/ММА

Боец смешанных единоборств выступающий в Bellator Анатолий Токов пропустит свой следующий поединок, запланированный на 16 ноября. Россиянин должен был выступить на турнире Bellator 188, который пройдёт в Израиле.

Соперником Токова должен был стать Джон Солтер. Причиной, по которой боец не выступит на турнире, стал разрыв крестообразной связки колена, сообщает Советский спорт. Токов уже перенёс операцию, предполагается, что он вернётся в строй через 6 месяцев.

Встреча с Солтером могла бы стать второй для Токова в Bellator. Дебют в промоушне он провёл в феврале 2017 года на турнире Bellator 172, когда нокаутировал Франсиско Франсе.

Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
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Bellator
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