Хирн: Уайлдер хочет семь миллионов, а я — пенис 28 сантиметров в длину

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Диллиана Уайта, дал свой комментарий недавнему высказыванию Деонтея Уайлдера о том, он хотел бы получить минимум 7 млн долларов за бой с подопечным Хирна в Великобритании.



«Уайлдер хочет 7 млн, а я — пенис 28 сантиметров в длину. Никаких шансов. Я достаточно давно в этом бизнесе, так что не нужно мне объяснять, какие должны быть суммы гонораров за бой. Мы собираемся сделать наше предложение более приятным для Уайлдера, но семь миллионов? Этому не бывать», — приводит слова Эдди Хирна BoxingScene.