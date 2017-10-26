Шлеменко: по новым правилам я выиграл последний раунд со счётом 10-8

Российский боец Bellator Александр Шлеменко рассказал о своих мыслях насчёт исхода поединка с Гегардом Мусаси. Бой прошёл 20 октября в Анкасвилле (США) и завершился победой Мусаси судейским решением.



«По новым правилам я выиграл последний раунд со счётом 10-8. Но судьи почему-то прибегли к старому принципу подсчёта очков. Вообще не понял этого. То ли люди были некомпетентные, то ли предвзятые.



В новых правилах стали иначе оценивать борьбу: если человек просто сидит в контроле, ничего не делая, много ему за это не дадут. В цене теперь попытки навязать бой, агрессия и активность. При этом если ты доминируешь, то согласно новым правилам раунд могут посчитать и 10-7, и 10-6. Раньше, чтобы выиграть пятиминутку со счётом 10-8, соперника нужно было чуть ли не убить — уронить в нокдаун, попытаться добить, задушить. Я был намного лучше Мусаси в третьем раунде – постоянно атаковал, обострял, бил. А он только бегал от драки. Это чистые 10-8», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.