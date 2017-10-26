Шлеменко: не исключаю, что когда-то выступлю и в UFC

Российский боец Bellator Александр Шлеменко рассказал о своих планах на будущее. Шлеменко не исключил возможности перехода в UFC после окончания контракта с Bellator. Последний на данный момент бой в Bellator Александр провёл с Гегардом Мусаси, уступив своему сопернику судейским решением.



«Не исключаю, что когда-то выступлю и в UFC. У меня ещё один бой по контракту с Bellator. Стану свободным агентом и смогу выслушать предложения от разных организаций, а сейчас это незаконно. Если UFC выйдет на меня с выгодным предложением, то почему бы мне его не рассмотреть», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

«У американцев для такого решения судей есть специальное слово — «bullshit» Александр Шлеменко ещё раз вспомнил последний бой, рассказал об отношении к Мусаси, американским судьям и ближайших планах.