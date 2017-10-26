Ковалёв и Шабранский разыграют пояс чемпиона по версии WBO

Предстоящий поединок между российским боксёром Сергеем Ковалёвым и украинцем Вячеславом Шабранским получил статус титульного, сообщает пресс-служба WBO.



Такое решение было принято на заседании конгресса WBO. Поединок состоится 25 ноября в Нью-Йорке. Стоит отметить, что последним обладателем титула чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлой весовой категории был Андре Уорд, с которым и проводил последний бой Ковалёв.



После завершения Уордом карьеры титулы по версиям WBO, WBA и IBF стали вакантными, и промоутерская компания Ковалёва обратилась с прошением к Всемирной боксёрской организации с просьбой присвоить поединку Ковалёва и Шабранского статус титульного. Прошение было удовлетворено.