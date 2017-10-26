Пулев и Окендо могут провести бой за титул по версии WBA Regular

Команды претендента на титул чемпиона мира по версии WBA Regular Фреса Окендо и экс-претендента на чемпионский пояс Кубрата Пулева ведут переговоры об организации поединка за титул по версии WBA Regular, сообщает BoxingScene.

Болгарин должен был провести титульный бой с Энтони Джошуа 28 октября, однако вынужден был отказаться от него в связи с травмой плеча. Теперь же представители Пулева заявили, что их клиент согласен на встречу с Окендо сразу после восстановления.

Что касается Окендо, то за титул WBA Regular он должен был сразиться с Александром Устиновым, однако последний решил провести встречу с Мануэлем Чарром.