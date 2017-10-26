Бремер перевесил Бранта

Завтра, 27 октября, в немецком городе Шверин пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет четвертьфинальная встреча Всемирной боксёрской суперсерии между Юргеном Бремером и Робом Брантом.

В преддверии поединка боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Бремер оказался тяжелее оппонента. Немец показал на весах 75,7 кг, в то время как его соперник потянул на 75,3 кг.

Победитель этой пары в полуфинале турнира сразится с Крисом Юбэнком-младшим, который ранее нокаутировал Авни Йылдырыма.