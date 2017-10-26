Ф. Емельяненко удивлён резкими высказываниями брата Александра про американцев

Знаменитый российский боец ММА Фёдор Емельяненко прокомментировал слова брата, бойца клуба «Ахмат» Александра Емельяненко, который на днях выразил мнение, что большинство американцев — русофобы.



«Меня удивили резкие высказывания про американцев. В Америке всегда очень хорошо принимали меня и мою команду. Когда ты единственный раз ездил в США, к тебе тоже было хорошее отношение. Но атлетическая комиссия запретила биться по известной тебе причине.



Что касается заработка. Я действительно зарабатываю в Америке, но налоги с моего гонорара оплачиваются здесь, в России. Ты не имеешь об этом ни малейшего представления, но говоришь об этом с уверенностью», — приводит фрагмент письма Фёдора Емельяненко «Советский спорт».

А. Емельяненко: большинство американцев — русофобы