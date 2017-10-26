Уайлдер: сражусь с Уайтом, если контракт гарантирует мне бой с Джошуа

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер назвал условие, при котором он согласится на поединок с британцем Диллианом Уайтом. Промоутер последнего, Эдди Хирн, не раз пытался организовать такой бой, однако неизменно получал отказ от команды американца.

«Уайт знает, что не сможет побить меня, это же знает и его промоутер. Но если они хотят увидеть этот бой, то я готов к нему, без проблем. Но в таком случае я хочу, чтобы в контракт была включена опция поединка с Энтони Джошуа. В таком случае я поеду в любой уголок мира, чтобы показать Уайту, кто является лучшим боксером супертяжёлого веса.

Впишите в контракт Энтони Джошуа, и я приеду в Англию. Я чемпион мира, и я собираюсь объединить пояса. Не остановлюсь, пока не сделаю этого", — приводит слова Уайлдера BoxingScene.