Кроуфорд — официальный претендент на титульный бой с Хорном

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Теренс Кроуфорд, оставивший свои пояса вакантными и перешедший в полусреднюю весовую категорию (до 66,7 кг), получил статус официального претендента на титул по версии WBO.

Этим поясом на данный момент владеет австралиец Джефф Хорн, завоевавший эту регалию в поединке с Мэнни Пакьяо. Командам боксёров дали 90 дней на то, чтобы они договорились о дате и месте проведения боя, сообщает BoxingScene.

Хорн намерен провести поединок в декабре, против Гэри Коркорана. По планам команды австралийца, этот бой должен стать своеобразной разминкой перед повторной встречей с Мэнни Пакьяо. В свете решения WBO не совсем понятно, сумеет ли теперь филиппинец претендовать на реванш с Хорном.