Джошуа: Уайлдер и Паркер могут изучать меня сколько угодно

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа не беспокоится о том, что за его боем с Карлосом Такамом будут наблюдать обладатель титула WBC Деонтей Уайлдер и чемпион WBO Джозеф Паркер. По мнению британца, это никак не сможет им помочь в потенциальном очном противостоянии.



«Джозеф Паркер и Деонтей Уайлдер могут смотреть мои бои хоть миллион раз. Когда вы попадаете на ринг, всё иначе. Вы можете миллион раз смотреть чьи-то бои, но когда сталкиваетесь с человеком лицом к лицу — это совсем другое», — цитирует Джошуа BoxingScene.



Бой Джошуа — Такам состоится 28 октября в Кардиффе (Уэльс).