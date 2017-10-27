Финкельштейн: за 20 лет M-1 стала одной из самых известных и успешных лиг MMA

Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн дал комментарий к грядущему турниру M-1 Challenge 85, запланированному на 10 ноября в Москве, которым компания отметит своё 20-летие.



«85-й турнир – это особое событие для M-1 Global и всего мира смешанных единоборств. Этими зрелищными боями мы отпразднуем 20-летие M-1 Global, определив чемпиона мира в лёгком весе. Начиная с соревнований в Санкт-Петербурге на 4 тыс. зрителей M-1 стала одной из самых известных и успешных лиг MMA в стране и вышла на высокий международный уровень. Благодаря работе M-1 Global российская школа ММА на сегодняшний день готова на равных конкурировать с самыми топовыми бойцами мирового рейтинга», – приводит слова Финкельштейна пресс-служба M-1 Global.



Билеты на М-1 Challenge 85 можно приобрести на «Чемпионате».