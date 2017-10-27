Джошуа оказался тяжелее Такама почти на 9 кг

Завтра, 28 октября, в Кардиффе состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа и Карлосом Такамом.

В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её результатам британец оказался тяжелее соперника. Вес Джошуа составил 115,2 кг, в то время как Такам показал 106,8 кг.

Такам в бою с Джошуа заменит Пулева, который получил травму плеча незадолго до поединка и вынужден был отказаться от него.