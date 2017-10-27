В Нальчике пройдёт всероссийский турнир по ММА памяти В.М. Кокова

28-29 октября в столице Кабардино-Балкарии состоится турнир по ММА памяти первого президента Кабардино-Балкарии В.М. Кокова. Турнир с этого года получил статус Всероссийского и пройдёт на арене универсального спортивного комплекса «Гладиатор», сообщает пресс-служба Союза ММА России.

«Соревнования берут свой старт уже в пятый раз, в этом году турнир обрёл статус „мастерского“. По его итогам будут присвоены звания мастера спорта, поэтому участников будет достаточно много, и не только с Юга России», — подчеркнул президент республиканской Федерации смешанного боевого единоборства Мартин Афашагов.