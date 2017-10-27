Э. Запашный: не могу сказать, из-за чего Фёдор так психанул

Эдгард Запашный поделился мыслями относительно конфликта между бойцами смешанных единоборств братьями Емельяненко, который продолжает набирать обороты в СМИ.

«Не могу сказать, из-за чего Фёдор так психанул. Но, зная его характер, могу сказать, что что-то в словах Саши Фёдора очень сильно задело. Мне глубоко жаль, что между двумя некогда очень близкими людьми, братьями ситуация дошла до такого. Надеюсь, их отношения нормализуются. Пусть Фёдор и Саша найдут общий язык, они ведь всегда будут братьями, кровными людьми. Хотел бы, чтобы они помирились.

Ни в коем случае нельзя так высказываться о близких людях другого человека, как это сделал Саша. Никто не должен себе такого позволять, даже родственники. У каждого есть друзья, семья и те, кому ты чем-то обязан. Настоящий мужчина болезненно воспринимает оскорбления в адрес близких. Легче принять плохие слова в свой адрес, чем в сторону окружения", — сказал Эдгард Запашный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.