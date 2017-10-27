А. Емельяненко: знаю, где был Федя, когда я мастера спорта по дзюдо получал

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил старшему брату Фёдору. По словам последнего, его брат обманывает общественность, называя себя мастером спорта по дзюдо.

«Норматив мастера спорта по дзюдо я выполнил в 16 лет. Когда проводились соревнования в Курске, мы поехали впятером. Я, три пацана и Федя. Когда мы там очутились, Федя с одним из товарищей пропал. Я знаю, где они были, просто не хочу говорить. Появились они через три дня. Мы обратно сели и уехали.



Федя, между прочим, молчит о том, что после Китая мне должны были вручить заслуженного мастера спорта, потому что я выиграл фестиваль боевых искусств, который по своему масштабу приравнивается к Олимпийским играм. А он об этом нигде не сказал и нигде не заявил. Если ты говоришь «а», тогда говори и «б». А он мониторит Интернет, говорит всякие гадости. Мусор собирает», — приводит слова Емельяненко-младшего «Советский спорт».