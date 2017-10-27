Команда Головкина заинтересована в поединке с Муратой

Том Лёффлер, промоутер чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, заявил, что его клиенту был бы интересен поединок с чемпионом по версии WBA Regular Риото Муратой.

«Я всегда думал, что для Геннадия было бы здорово провести поединок в Японии. Мы очень уважаем Мурату и полагаем, что для Головкина в этом бое есть смысл.

Сейчас мы сосредоточены на организации поединка с Саулем Альваресом. Но в будущем, если возможность боя в Японии представится, мы будем в ней заинтересованы", — приводит слова Лёффлера BoxingScene.