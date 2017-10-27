Барбоза: мой следующий поединок состоится 30 декабря с Нурмагомедовым

Боец UFC Эдсон Барбоза заявил, что получил подтверждение о своём бое с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Несколько минут назад я получил новость о том, что мой следующий поединок состоится 30 декабря на турнире UFC 219 в Лас-Вегасе. Я проведу бой с Хабибом Нурмагомедовым. Я рад этой возможности. Это будет настоящая война», — приводит слова бразильца MMA Fighting.

Хабиб Нурмагомедов свой предыдущий поединок провёл в ноябре минувшего года, одолев Майкла Джонсона. Барбоза последний раз выходил в октагон в марте этого года, когда победил Бенейла Дариуша.