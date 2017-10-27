Джейкобс хочет боя с победителем пары Сондерс — Лемье

Бывший чемпион мира Дэниел Джейкобс планирует своё возвращение в ринг 11 ноября. В этот день ему предстоит провести поединок с Луисом Ариасом. Невзирая на это, команда боксёра уже планирует ему бои, которые могут состояться после встречи с Ариасом.

По словам Эдди Хирна, промоутера Джейкобса, рассматривается вариант организации боя с победителем пары Сондерс — Лемье.

«Когда 11 ноября он покинет ринг, мы будем знать дату следующего боя. Это даст ему возможность побыть с семьёй, а также хорошо подготовиться. Мы хотим провести три боя в 2018 году. Говоря о будущих оппонентах, многие обсуждают победителя боя Головкин — Альварес. Но 16 декабря состоится титульный бой Сондерс — Лемье. И Дэниел готов ко встрече с лучшим в этом бою. Мы готовы как приехать в Канаду, так и провести поединок в США или Великобритании», — приводит слова Хирна BoxingScene.