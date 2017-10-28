Официально: Нурмагомедов и Барбоза проведут бой 30 декабря

Российский боец смешанных единоборств выступающий под эгидой UFC Хабиб Нурмагомедов, проведёт свой следующий поединок 30 декабря. Его соперником станет бразилец Эдсон Барбоза, сообщается на официальной странице UFC в «Твиттере».

Спортсмены выступят на турнире UFC 219, который состоится в Лас-Вегасе. Таким образом Нурмагомедов вернётся в октагон после более чем годичного простоя. Предыдущий его поединок должен был пройти в марте этого года, однако встреча с Тони Фергюсоном не состоялась из-за проблем со здоровьем возникших у Нурмагомедова.

Что касается Барбозы, то он в последний раз выступал в марте этого года и победил Бенейла Дариуша. Всего победная серия бразильца насчитывает три поединка.

Соответствующий пост о бое можно посмотреть на официальной странице UFC в "Твиттере".