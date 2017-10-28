Бремер победил Бранта в четвертьфинале Всемирной боксёрской суперсерии

В немецком городе Шверин прошёл вечер бокса, главным событием которого стала четвертьфинальная встреча Всемирной боксёрской суперсерии между немцем Юргеном Бремером и американцем Робом Брантом.



Бой продолжался 12 раундов, и все трое судей отдали победу Бремеру — 119:109, 118:110, 116:112. Юрген вышел в полуфинал серии в весовой категории до 76,2 кг.



Для Бремера эта победа стала 49-й в карьере, 35 из которых он одержал нокаутом. В следующем бою за выход в финал Всемирной боксёрской суперсерии он сразится с британцем Каллумом Смитом.

