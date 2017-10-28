Барбоза — о поединке с Нурмагомедовым: это будет настоящая война

Бразильский боец смешанных единоборств Эдгар Барбоза поделился своим мнением о предстоящем поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Бой пройдёт 30 декабря на турнире UFC 219 в Лас-Вегасе.



«Несколько минут назад я узнал, что мой следующий поединок я проведу 30 декабря против Хабиба Нурмагомедова. Я рад этой возможности. Это будет настоящая война. Его стиль известен всем, но я боец смешанного стиля и не боюсь попасть с ним в партер. Если там он допустит ошибку, то я получу шанс завершить поединок там же. Уверен, что если я выйду в партер и сделаю там всё возможное, то выйду победителем боя», — приводит слова Барбозы MMAFighting.