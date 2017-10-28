Чжилеи: хочу отнять пояса у Джошуа, Уайлдера и Паркера

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилеи заявил, что хочет поквитаться с британским боксёром Энтони Джошуа за поражение в четвертьфинале на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.



«Я очень хочу сразиться с Джошуа, и чем быстрее это произойдёт, тем лучше. Никаких слов не хватит, чтобы описать, как сильно я хочу этого боя. Когда я на тренировке бью боксёрский мешок, я представляю, что это Джошуа. Каждый день я упорно тренируюсь ради одной цели — Я хочу отнять пояса у Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера и Джозефа Паркера», — приводит слова Чжилаи BoxingScene.