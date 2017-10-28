Хирн: Джошуа превращается в настоящего мужчину

Промоутер Эдди Хирн поделился своим мнением относительно веса Энтони Джошуа на взвешивании в преддверии поединка с Карлосом Такамой.



«По ходу тренировочного лагеря Джошуа был лёгок, и, разумеется, дома у него есть свой личный шеф-повар, который его хорошо кормит. Энтони не следит за своим весом, и, пусть он сейчас и тяжелее, чем перед боем с Кличко, но выглядит он стройнее. Сам Джошуа говорил, что его задача — не вписаться в какой-то определённый вес, а как можно лучше подготовиться к бою. Он превращается в настоящего мужчину. Может это и есть его природный вес? Думаю, он уже не похудеет», — приводит слова Хирна BoxinfScene.